Х-8+х=34 решите уравнение

Алгебра
Х-8+х=34 решите уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х-8=34 2х=34+8 2х=42 х=21
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