Сочинение моё домашнее животное

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Сочинение моё домашнее животное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой домашний питомец -это моя кошка Мурсик.Она очень красивая,послушная хотя иногда она меня надоедает. У неё глаза как стеклышка хрупкое и блестящее, носик розовый, уши мягкие, хвост пушистый. Он всегда любит играть со мной, очень позитивный. Мой Мурсик самый лучший!
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