Сочинение моё домашнее животное
Русский язык
Сочинение моё домашнее животное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой домашний питомец -это моя кошка Мурсик.Она очень красивая,послушная хотя иногда она меня надоедает. У неё глаза как стеклышка хрупкое и блестящее, носик розовый, уши мягкие, хвост пушистый. Он всегда любит играть со мной, очень позитивный. Мой Мурсик самый лучший!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обществознание
Математика
Диаметр колеса велосипеда 60 см. Какое расстояние проедет велосипедист , если коле??о совершит 5 обротов
Русский язык