Сочинение моё домашнее животное

Гость: Гость:

Мой домашний питомец -это моя кошка Мурсик.Она очень красивая,послушная хотя иногда она меня надоедает. У неё глаза как стеклышка хрупкое и блестящее, носик розовый, уши мягкие, хвост пушистый. Он всегда любит играть со мной, очень позитивный. Мой Мурсик самый лучший!