Помогите с таблицой.
Обществознание
Помогите с таблицой.
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Гость:
Конечно все было бы хорошо если небыло бы так плохо у тебя размытые фотки
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