Х меньше89523000:(318.507-159765)Найдите наибольшее решение неравенства
Математика
Х меньше89523000:(318.507-159765)Найдите наибольшее решение неравенства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 318 * 507-159756= 1470 2) 89 523 000 : 1470 = 60900 3) x<60900 4) Т.к. неравенство строгое, то : Xнаиб=60899 Ответ : 60899
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