Х меньше89523000:(318.507-159765)Найдите наибольшее решение неравенства

Математика
Х меньше89523000:(318.507-159765)Найдите наибольшее решение неравенства
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1) 318 * 507-159756= 1470  2) 89 523 000 :  1470 = 60900  3) x<60900  4) Т.к. неравенство строгое, то : Xнаиб=60899  Ответ : 60899 
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