Расскажите о жизни Мухаммада. Назовите причины появление у арабов нового пророка

История
Расскажите о жизни Мухаммада. Назовите причины появление у арабов нового пророка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Естное население встречало арабов как освободителей, поскольку они не притесняли христиан и иудеев,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите срочно нужно Плиииииз. Можно ли 2-х рублевыми и 5-ти рублевыми монетами на??рать сумму в 51 рубль? Если можно, то сколько существует спосо...
Ответить
Алгебра
Найдите корень уравнения:11х²-6х-27=8х²-6х
Ответить
Математика
Запиши в порядке убывания числа между 88 и 92. Сравни их. Запиши каждое число в виде суммы десятков и единиц
Ответить
Алгебра
Упростите √20-√3(√15-√12)
Ответить
Русский язык
Какие фактические ошибки допущены авторами? Исправьте их. 1. В эпоху правления Пе??ра Первого А.С.Пушкин вышел на Сенатскую площадь вместе с друз...
Ответить