Расскажите о жизни Мухаммада. Назовите причины появление у арабов нового пророка
История
Расскажите о жизни Мухаммада. Назовите причины появление у арабов нового пророка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Естное население встречало арабов как освободителей, поскольку они не притесняли христиан и иудеев,
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