(х2-10)2-3(х2-10)+4=0

Математика
(х2-10)2-3(х2-10)+4=0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x-20-6x+30+4=0 -2x=-14 x=7
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