Найдите объем прямоугольного параллелепипеда,измерения которого равны 4/9м,3/4м,1/3м.

Математика
Найдите объем прямоугольного параллелепипеда,измерения которого равны 4/9м,3/4м,1/3м.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V= 4/9*3/4*1/3=4/9*1/4*1/1=1/9( показала сокращение дробей)m в кубе(3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите по башкирскому
Ответить
История
Почему идея создания лютеранской церкви нашла широкий отклик среди различных слоев населения Германии
Ответить
Биология
Какая теория обоснована положение о структурно функциональной единице живого ?
Ответить
Русский язык
Выпишите из текста фразеологизмы и объясните их значение Недавно я брал интервь?? у крупного ученого. В своей области он звезда первой величины, ...
Ответить
Геометрия
Отрезок а -проекция отрезка b. всегда ли отрезок а короче b?
Ответить