Найдите объем прямоугольного параллелепипеда,измерения которого равны 4/9м,3/4м,1/3м.
Математика
Найдите объем прямоугольного параллелепипеда,измерения которого равны 4/9м,3/4м,1/3м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V= 4/9*3/4*1/3=4/9*1/4*1/1=1/9( показала сокращение дробей)m в кубе(3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
История
Почему идея создания лютеранской церкви нашла широкий отклик среди различных слоев населения Германии
Русский язык
Выпишите из текста фразеологизмы и объясните их значение Недавно я брал интервь?? у крупного ученого. В своей области он звезда первой величины, ...