Почему идея создания лютеранской церкви нашла широкий отклик среди различных слоев населения Германии

Гость: Гость:

О времена Лютера папские индульгенции свободно продавали не только для живых, но и для умерших. Лютер же говорил, что всякий христианин, искренно раскаивающийся и сокрушающийся о своих грехах, имеет полное прощение и без папских индульгенций. Благодаря новоизобретенному печатному станку эта идея быстро достигла других частей Германии. В чем же были основные противоречия между протестантами и католиками? По словам Лютера, их было три. Первое: Лютер считал, что спасение обретается благодаря «оправданию одной верой» (лат. sola fide), а не через покаяние или отпущение грехов церковью. Второе: он учил, что прощение дается исключительно Божьей милостью (sola gratia), а не духовенством или папой. Третье: Лютер утверждал, что в доктринальных вопросах абсолютным авторитетом не могут служить ни папа, ни церковные соборы, а только Священное Писание!Если помогло спасибо)