Вычислить б) помогите пожалуйста.
Математика
Вычислить б) помогите пожалуйста.
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Применены табличные значения синуса и котангенса
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