Выпишите из текста фразеологизмы и объясните их значение Недавно я брал интервь?? у крупного ученого. В своей области он звезда первой величины, его открытия признаны во всём мире. Этот человек рассказал о своей жизни. Выясни...

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Выпишите из текста фразеологизмы и объясните их значение Недавно я брал интервь?? у крупного ученого. В своей области он звезда первой величины, его открытия признаны во всём мире. Этот человек рассказал о своей жизни. Выяснилось, что в детстве он любил бить баклуши и гонять лодыря. Но потом он взялся за ум и начал учиться: с головой погрузился в книги, ни о чём больше не мог подумать. Сначала никто не верил, что он может стать учёным. Но для себя он уже принял решение. Рубикон был перейдён. В двадцать пять лет он сделал своё первое открытие. Через год - ещё одно. Наука стала его жизнью. ( По Н. Куликову)

Автор: Гость