Выпишите из текста фразеологизмы и объясните их значение Недавно я брал интервь?? у крупного ученого. В своей области он звезда первой величины, его открытия признаны во всём мире. Этот человек рассказал о своей жизни. Выясни...
Русский язык
Выпишите из текста фразеологизмы и объясните их значение Недавно я брал интервь?? у крупного ученого. В своей области он звезда первой величины, его открытия признаны во всём мире. Этот человек рассказал о своей жизни. Выяснилось, что в детстве он любил бить баклуши и гонять лодыря. Но потом он взялся за ум и начал учиться: с головой погрузился в книги, ни о чём больше не мог подумать. Сначала никто не верил, что он может стать учёным. Но для себя он уже принял решение. Рубикон был перейдён. В двадцать пять лет он сделал своё первое открытие. Через год - ещё одно. Наука стала его жизнью. ( По Н. Куликову)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звезда первой величины - человек, занимающий первую, самую высокую позицию в какой-либо деятельности, бить баклуши - бездельничать, праздно проводить время гонять лодыря - бездельничать, быть предельно ленивым взялся за ум - стать благоразумным с головой погрузился - полностью отдаться чему-либо Рубикон был перейден - сделан решительный шаг, пройти "точку невозвращения", отважиться, рискнуть и добиться
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Русский язык
В скобках поставить нужные вопросы к словам и падежам. В Узбекистане (....)весна нас??упает рано. Каждая равинка чувствует приход (...)весны. С рад...