Харакристика героев из рассказа "Бежин луг"

Гость: Гость:

Одним из мальчиков, встреченных охотником в долине, был Павлуша. Этот приземистый и неуклюжий парень двенадцати лет, с огромной головой, всклоченными черными волосами, серыми глазами, бледным и рябым лицом, стоял на коленях у костра и варил "картошки". И хотя он с виду был неказист, Ивану Петровичу он сразу понравился. Он восхищен его "смелой удалью и твердой решимостью", когда тот стремглав, без оружия помчал среди ночи один на волка и ничуть этим не похвастался, а вскоре один пошел к реке набрать воды, услышал голос покойника и не показал при этом признаков страха. "Что за славный мальчик!" - так оценил его охотник. Рассказчик уделил внимание и одаренности Павлуши: "глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила". И лишь в последнюю очередь автор обратил внимание на одежду, которая состояла из портов и простой рубахи. Павел сохраняет спокойствие и храбрость, он деловит и решителен: после жуткой истории, которую поведал Костя, он не испугался, а успокоил ребят и перевел беседу на другую тему. Сам же Павлуша, умный и смышленый мальчик, лишь слушает истории о нечистой силе, рассказав только реальный случай, произошедший в его селе во время "небесного предвиденья". Только вот врожденная смелость и твердый характер не вознаградили его долгой жизнью. Как отмечает рассказчик, в том же году Павла не стало, он разбился, упав с лошади. "Жаль, славный был парень!" - с печалью на душе заканчивает Тургенев свой рассказ.