Помогите читательский дневник для 3 класса. сказка сивка бурка 5 предложений срочно.
Литература
Помогите читательский дневник для 3 класса. сказка сивка бурка 5 предложений срочно.
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Гость:
Главные герои: Сивка-бурка , Иван. Сказка интересная. Мне очень понравилось. Особенно когда сивка бурка появлялась по заклинанию. Советую всем . Очень волшебная
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