Помогите читательский дневник для 3 класса. сказка сивка бурка 5 предложений срочно.

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Помогите читательский дневник для 3 класса. сказка сивка бурка 5 предложений срочно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главные герои: Сивка-бурка , Иван. Сказка интересная. Мне очень понравилось. Особенно когда сивка бурка появлялась по заклинанию. Советую всем . Очень волшебная
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