Лиса Алиса и кот Базилио пришли в харчевню "три пескаря" заказали обед и дали хозяину 10 золотых. тот в качестве сдачи вернул им столько денег сколько стоил обед. Лиса заметила, что хозяин дал им на 2 золотые монеты меньше, чем...

Математика

Лиса Алиса и кот Базилио пришли в харчевню "три пескаря" заказали обед и дали хозяину 10 золотых. тот в качестве сдачи вернул им столько денег сколько стоил обед. Лиса заметила, что хозяин дал им на 2 золотые монеты меньше, чем нужно. Сколько денег он должен был вернуть им на самом деле??? А) 4 Б) 5 В) 6 Г) 7 Д) другой ответ

Автор: Гость