Характер течения реки миссисипи
География
Характер течения реки миссисипи
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Гость:
Река Миссисипи – первая в мире обманщица, именно так называл реку известный писатель Марк Твен. Это название река получила благодаря своему своенравному характеру течения. В нижнем течении, ближе к устью, река вьется по равнине как ей вздумается. Всего за одну весну она может стать то короче, то длиннее, изменяя свое русло, а вместе с ним и судьбы людей, дерзнувших поселиться на ее неспокойных берегах. Само слово Миссисипи в переводе с языка индейцев одживбе значит «великая река». Индейцы тут явно не проявили оригинальности.Миссисипи делится на 3 части:верхний,средний,нижний.Протекает только на территории США.
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