Какие превращения энергии происходят во время качания качелей ?
Физика
Какие превращения энергии происходят во время качания качелей ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По модели: Кинетическая энергия переходит в потенциальную относительно точки равновесия. В действительности же ее присутствует переход в тепло...
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