Характеристика фикуса полностью тип побега лист корень стебель соцветие
Биология
Характеристика фикуса полностью тип побега лист корень стебель соцветие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Характеристику не помню... тип побега сидячий он вегетотивный а строение основание черешок листовая пластинка и у него восковое покрытие функция защита прости это все что я смогла
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