Валовой доход предприятия увеличился на 35000 р., но и расходы увеличились на 12000 р. У??еличился или уменьшился чистый доход предприятия и на сколько руб.?
Математика
Валовой доход предприятия увеличился на 35000 р., но и расходы увеличились на 12000 р. У??еличился или уменьшился чистый доход предприятия и на сколько руб.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35000-12000= на 23000 руб.- увеличился чистый доход
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