Чем отличаются друг от друга устойчивые и подвижные уастки земной коры
География
Чем отличаются друг от друга устойчивые и подвижные уастки земной коры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Устойчивые участки-те участки,которые больше по размерам или располагаются в дали от сейсмоактивных участков.На устойчивых участках реже бывают землетрясения и новоднения,на подвижных наоборот.
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