Перепишите, вставляя пропущенные буквы; объясните написание слов с чередующимися гласними. ГЛАВНОЕ ,ЭТО НУЖНО ОБЪЯСНИТЬ НАПИСАНИЕ СЛОВ. 1. Заг…релые тела пл….вцов напом…нали о юге. 2. Небо по кременам оз…рялось з…рницами. 3. ...

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Перепишите, вставляя пропущенные буквы; объясните написание слов с чередующимися гласними. ГЛАВНОЕ ,ЭТО НУЖНО ОБЪЯСНИТЬ НАПИСАНИЕ СЛОВ. 1. Заг…релые тела пл….вцов напом…нали о юге. 2. Небо по кременам оз…рялось з…рницами. 3. Мы прекл…няемся перед героизмом советских воинов. 4. Он притв…рился, что не слышит меня. 5. Больно было прик…саться к ушибленномуу месту. 6. Теоретические пол….жения должны подтверждаться практикой. 7. Оборудован пл…вучий дом отдыха. 8. Утки прятались в зар…слях тростинка. 9. Упавший бегун выстро вск…чил на ноги. 10. Яловые сапоги не пром…кают. 11. Отстающий ученик выр…внялся в учебе. 12. Школьные товарищи часто соб…рались вместе. 13. Мальчик пот…рал руки от холода, так как потерял перчатки. 14. Глаза заст…лались слезами. 15. Лектор к…снулся ряда вопросов. 16. Игр…ки прил…гали все усилия, чтобы отыграться. 17. Всадники поск…кали дальше. 18. Поступили в продажу выр…щенные в теплице огурцы. 19. Бойцы вспом…нали м…нувшие дни.

Автор: Гость