Порівняй задачі й розв'яжи їх. У хлопчика 7 наклейок із зображенням машинок, а із зображенням тварин - на 5 наклейок більше. Скільки у хлопчика наклейок із зображенням тварин? У хлопчика 7 наклейок із зображенням машинок, а із...
Математика
Порівняй задачі й розв'яжи їх. У хлопчика 7 наклейок із зображенням машинок, а із зображенням тварин - на 5 наклейок більше. Скільки у хлопчика наклейок із зображенням тварин? У хлопчика 7 наклейок із зображенням машинок, а із зображенням тварин - на 5 наклейок більше. Скільки всього наклейок у хлопчика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+5=12(нак.)-всього відповідь:12 наклейок всього
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