Порівняй задачі й розв'яжи їх. У хлопчика 7 наклейок із зображенням машинок, а із зображенням тварин - на 5 наклейок більше. Скільки у хлопчика наклейок із зображенням тварин? У хлопчика 7 наклейок із зображенням машинок, а із...

Математика

Порівняй задачі й розв'яжи їх. У хлопчика 7 наклейок із зображенням машинок, а із зображенням тварин - на 5 наклейок більше. Скільки у хлопчика наклейок із зображенням тварин? У хлопчика 7 наклейок із зображенням машинок, а із зображенням тварин - на 5 наклейок більше. Скільки всього наклейок у хлопчика?

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