Месяц сентябрь пора пестрых листьяв.Листья летят кружатся падают скачут .Устилаю?? землю иводу таким пестрым ковром что в глазах рябит и кружится голова.ПО ВСЕМУ ЛЕСУ ШОРОХИ ШЕЛЕСТЫ ШЕПОТЫ.подчеркните глаголы.В каком числе они ...
Русский язык
Месяц сентябрь пора пестрых листьяв.Листья летят кружатся падают скачут .Устилаю?? землю иводу таким пестрым ковром что в глазах рябит и кружится голова.ПО ВСЕМУ ЛЕСУ ШОРОХИ ШЕЛЕСТЫ ШЕПОТЫ.подчеркните глаголы.В каком числе они употреблены
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летят, кружатся, падают,скачут .Устилают мн.ч, рябит и кружится ед.ч.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык