Месяц сентябрь пора пестрых листьяв.Листья летят кружатся падают скачут .Устилаю?? землю иводу таким пестрым ковром что в глазах рябит и кружится голова.ПО ВСЕМУ ЛЕСУ ШОРОХИ ШЕЛЕСТЫ ШЕПОТЫ.подчеркните глаголы.В каком числе они ...

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Месяц сентябрь пора пестрых листьяв.Листья летят кружатся падают скачут .Устилаю?? землю иводу таким пестрым ковром что в глазах рябит и кружится голова.ПО ВСЕМУ ЛЕСУ ШОРОХИ ШЕЛЕСТЫ ШЕПОТЫ.подчеркните глаголы.В каком числе они употреблены
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летят, кружатся, падают,скачут .Устилают мн.ч,  рябит и кружится ед.ч.
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