Месяц сентябрь пора пестрых листьяв.Листья летят кружатся падают скачут .Устилаю?? землю иводу таким пестрым ковром что в глазах рябит и кружится голова.ПО ВСЕМУ ЛЕСУ ШОРОХИ ШЕЛЕСТЫ ШЕПОТЫ.подчеркните глаголы.В каком числе они ...

Русский язык

Месяц сентябрь пора пестрых листьяв.Листья летят кружатся падают скачут .Устилаю?? землю иводу таким пестрым ковром что в глазах рябит и кружится голова.ПО ВСЕМУ ЛЕСУ ШОРОХИ ШЕЛЕСТЫ ШЕПОТЫ.подчеркните глаголы.В каком числе они употреблены

Автор: Гость