Разложи в порядке возрастания числа 4.12 6.(02),2,7(5) 2,71(98) 2,(75)
Алгебра
Разложи в порядке возрастания числа 4.12 6.(02),2,7(5) 2,71(98) 2,(75)
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6,(02) 4,12 2,(75) 2,7(5) 2,71(98)
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