Валовой доход предприятия увеличился на 512200 р., но и расходы увеличились на 163400 р. ??величился или уменьшился чистый доход предприятия и на сколько руб.?

Математика

Валовой доход предприятия увеличился на 512200 р., но и расходы увеличились на 163400 р. ??величился или уменьшился чистый доход предприятия и на сколько руб.?

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