Валовой доход предприятия увеличился на 512200 р., но и расходы увеличились на 163400 р. ??величился или уменьшился чистый доход предприятия и на сколько руб.?
Математика
Валовой доход предприятия увеличился на 512200 р., но и расходы увеличились на 163400 р. ??величился или уменьшился чистый доход предприятия и на сколько руб.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Увеличился. 512200-163400=348800
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