Можете написать про полезные симбионты (среда обитания,значение).Пожалуйста ♡

Гость: Гость:

Бактериальные симбионты человека составляют его нормальную микрофлору. Они живут в кишечнике, на коже, на слизистых, обеспечивая либо защиту, либо участвуя в переваривании пищи и синтезировании некоторых, необходимых человеку витаминов. Всего к нормальной микрофлоре человека относится около 500 видов бактерий. Если убить всех бактерий на коже или в кишечнике человека, то ничего хорошего из этого не получится.