При каком значении переменной "у" значение выражения 4(у + 2) равно - 2

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Составляешь уравнение: 4(у+2)=-2, раскрываешь скобки 4у+8=-2, переносишь слагаемое 8 с противоположным знаком 4у= -2-8, получаем 4у=-10, делим на коэффициент при не известном (на 4) и получаем -2,5 Ответ:-2,5