Решительно примеры и запишите ответы.1. Домашнее животное+часть тела+ed= прилагательное, характеризующее внешний вид книги.2. Предлог+ антоним слова лежать+ окончание глагола в Present Continuous=?

Английский язык
Решительно примеры и запишите ответы.1. Домашнее животное+часть тела+ed= прилагательное, характеризующее внешний вид книги.2. Предлог+ антоним слова лежать+ окончание глагола в Present Continuous=?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю, это слово Instaying 
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