Что означает термин "олимпиада"?

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Что означает термин "олимпиада"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Промежуток времени в 4 года Между двумя олимпийскими играми в древней греции!!
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