Пьеса "гроза" вопрос : прощание Катерины с Тихоном , как в этой сцене раскрываются их характеры ???

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Сцена отъезда Тихона — одна из важнейших в пьесе и в смысле раскрытия в пей психологии и характеров героев и по ее функции в развитии интриги: с ОДНОЙ стороны, отъезд Тихона устраняет непреодолимое внешнее препятствие для встречи с Борисом, а с другой — рушатся все надежды Катерины найти внутреннюю опору в любви мужа. По глубине и тонкости психологической разработки эта сцена не только первая такая у Островского, но и вообще одна из лучших в русской классической драматургии. В сущности говоря, в этой сцене Тихон, отказываясь брать клятву с жены, ведет себя человечно. Да и все его отношение к Катерине совсем не домостроевское, оно имеет личный, даже гуманный оттенок. Ведь это именно он говорит Кабанихе в ответ на ее угрозу, что жена не будет его бояться: «Да зачем же ей бояться? С меня и того довольно, что она меня любит». По как это пи парадоксально, именно мягкость Тихона (сочетающаяся, правда, с общей слабостью характера), в глазах Катерины, не столько достоинство, сколько недостаток. Он не отвечает ее нравственному идеалу, ее представлениям о том, каким должен быть муж. И действительно он не может помочь ей и защитить ее ни тогда, когда она борется с «грешной страстью», ни после ее публичного покаяния. Реакция Тихона на «преступление» Катерины тоже совершенно не такая, какая диктуется авторитарной моралью в подобной ситуации. Она индивидуальная, личная: он «то ласков, то сердится, да пьет все», по словам Катерины.