Спутник движется по круговой орбите на высоте 600 км, период его обращения вокруг З??мли 97, 5 мин.Определите скорость и ускорение спутника
Физика
Спутник движется по круговой орбите на высоте 600 км, период его обращения вокруг З??мли 97, 5 мин.Определите скорость и ускорение спутника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H=600км=6*10^5 м V=2*пи*R/T=2*3.14*6*10^5/5850=644[м/с] Т=97,5 мин=5850 с а=V^2/R=644^2/6*10^5=0.69[м/с] Найти: а=? V=?
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