Спутник движется по круговой орбите на высоте 600 км, период его обращения вокруг З??мли 97, 5 мин.Определите скорость и ускорение спутника

Физика

Спутник движется по круговой орбите на высоте 600 км, период его обращения вокруг З??мли 97, 5 мин.Определите скорость и ускорение спутника

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