Спутник движется по круговой орбите на высоте 600 км, период его обращения вокруг З??мли 97, 5 мин.Определите скорость и ускорение спутника

Физика
Спутник движется по круговой орбите на высоте 600 км, период его обращения вокруг З??мли 97, 5 мин.Определите скорость и ускорение спутника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H=600км=6*10^5 м V=2*пи*R/T=2*3.14*6*10^5/5850=644[м/с] Т=97,5 мин=5850 с а=V^2/R=644^2/6*10^5=0.69[м/с] Найти: а=? V=?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Из мифологии какого народа, или какой зоны (зап., вост. Европа или Азия... Балканы, к ??римеру) происходят суккубы? Друг заинтересовал этим вопро...
Ответить
Українська мова
Одне або два речення зі словами Україна та Україністика
Ответить
Алгебра
Помогите вычислить выражение
Ответить
Русский язык
Что такое биодвигатель?
Ответить
История
Срочно! Помогите пожалуйста!!! Що спільного в політиці Хлодвіга та Карла Великого?
Ответить