В четырех пронумерованных пробирках находятся растворы следующих веществ: хлори??а натрия, азотной кислоты, нитрата серебра, фосфата калия. Определите содержимое каждой из пробирок, не пользуясь никакими другими реактивами. Сос...

Гость: Гость:

NaCl- реактив 1 HNO3-реактив 2 AgNO3-реактив 3 K3PO4-реактив 4 1) Сливаем 1 и 2 реактивы (видим выделение газа желто-зеленого цвета) 6NaCl+8HNO3=6NaNO3+2NO↑+3Cl2↑+4H2O, распознаем азотную кислоту и хлорид натрия, но еще не знаем в какой именно пробирке хлорид натрия, а в какой азотка. 2) Сливаем реактивы 1 и 3 (видим выпадение белого осадка) NaCl+AgNO3⇒AgCl↓(белый)+NaNO3, говорим, что в первой пробирке хлорид натрия, а третьей нитрат серебра. И теперь точно говорим, что во второй пробирке азотная кислота. 3)Реактивы 1 и 4, 2 и 3, 2 и 4 - не реагируют. А вот при сливании реактивов 3 и 4 наблюдаем выпадение осадка, желтого цвета. 3AgNO3+K3PO4=Ag3PO4↓(желтый)+3KNO3, можем сказать, что в четвертой пробирке фосфат калия и подтверждаем, что в третьей пробирке нитрат серебра.