Особенности стиля древнерусской литературы

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Древняя литература наполнена глубоким патриотическим содержанием, героическим пафосом служения русской земле, государству, родине.Главная тема древнерусской литературы — мировая история и смысл человеческой жизни.Древняя литература прославляет моральную красоту русского человека, способного ради общего блага пожертвовать самым дорогим — жизнью. Она выражает глубокую веру в силу, конечное торжество добра и способность человека возвысить свой дух и победить зло.