Как образовались крупные причины формы рельефа

Гость: Гость:

Если Вы имеете ввиду рельф земной поверхности, то очень просто. 1. Вся земная кора сотоит из нескольких плит, которые не неподпижны. Они постоянно двигаются над внутренним веществом Земли (это типа гель) . Двигаются в разныз направлениях. Если они наезжают друг на друга -образуются горы. Если разъезжаются - моря, окияны и прочие трещины. 2. Свою роль играет вода, которая тоже делает рельеф. Она, как известно, камень точит. Или просто затапливает целые территории. 3. Солнце -выжигает оргомные участки, создавая пустыни. 4. Ветер - вполне может переносит огромные массы поверхностного слоя почвы из одного места в другое. Так, например, ветер из Сахары разбрасывает песок на тысячи километров вокруг, меняя ланшафт. 5. Метеориты - бомбардируют поверхность Земли. 6. Ледники - движутся, бороздя Землю. Ну т. п.