Точка А движется по окружности радиусом r=20 см с постоянной по модулю скоростью. Найти модуль ускорения а=...........

Физика
Точка А движется по окружности радиусом r=20 см с постоянной по модулю скоростью. Найти модуль ускорения а=...........
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A- ц.с.=V^2/R от сюда a=1/0,2м =5 м/с^2
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