Точка А движется по окружности радиусом r=20 см с постоянной по модулю скоростью. Найти модуль ускорения а=...........

Физика

Точка А движется по окружности радиусом r=20 см с постоянной по модулю скоростью. Найти модуль ускорения а=...........

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