Из мифологии какого народа, или какой зоны (зап., вост. Европа или Азия... Балканы, к ??римеру) происходят суккубы? Друг заинтересовал этим вопросом, теперь жутко хочется узнать ответ на него.

История

Из мифологии какого народа, или какой зоны (зап., вост. Европа или Азия... Балканы, к ??римеру) происходят суккубы? Друг заинтересовал этим вопросом, теперь жутко хочется узнать ответ на него.

Автор: Гость