Из мифологии какого народа, или какой зоны (зап., вост. Европа или Азия... Балканы, к ??римеру) происходят суккубы? Друг заинтересовал этим вопросом, теперь жутко хочется узнать ответ на него.

История
Из мифологии какого народа, или какой зоны (зап., вост. Европа или Азия... Балканы, к ??римеру) происходят суккубы? Друг заинтересовал этим вопросом, теперь жутко хочется узнать ответ на него.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зап.восточая Европа суккубы посланики дьявола в женском облике.Являлись на пограничной фазе сна и соблазняли свои жертвы(имели перепончатые крылья.некоторые)
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