Срочно! Помогите пожалуйста!!! Що спільного в політиці Хлодвіга та Карла Великого?
История
Срочно! Помогите пожалуйста!!! Що спільного в політиці Хлодвіга та Карла Великого?
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Построїли перші школи і учбові заклади
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