Помогите. с 3 по 6 с решениями полными и ответами.

Гость: Гость:

3. b=2(2.405+3.41)=2*5.815=11.63 a-b=21.63-11.63=10 Ответ: 10. 4. х - неизвестное число Ответ: 10,4. 5. х (ч) - в 1-ом автобусе х-5 (ч) - в 3-ем автобусе 67-(х+(x-5))=67-(x+x-5)=67-(2x-5)=67-2x+5=72-2x (ч) - во 2-ом автобусе Так как в 3-ем автобусе на 4 человека больше, чем во 2-ом автобусе, то составим уравнение: х-5-(72-2х)=4 x-5-72+2x=4 3x-77=4 3x=4+77 3x=81 x=81 : 3 x=27 27 человек - в 1-ом автобусе 72-2*27=72-54=18 человек - во 2-ом автобусе 27-5=22 человека - в 3-ем автобусе Ответ: 27, 18 и 22 человека. 6. Ученик написал три числа. Второе число больше первого числа в 5 раз. Третье число на 20 меньше первого числа. А также учетверенное третье число меньше второго числа на 160. Найдите эти три числа. 5x-4(x-20)=160 5x-4x+80=160 х=160-80 x=80 80 - первое число 80*5=400 - второе число 80-20=60 - третье число Ответ: 80, 400, 60.