Составить 6 предложений со словом patient на английском
Английский язык
Составить 6 предложений со словом patient на английском
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Спутник движется по круговой орбите на высоте 600 км, период его обращения вокруг З??мли 97, 5 мин.Определите скорость и ускорение спутника
История
Из мифологии какого народа, или какой зоны (зап., вост. Европа или Азия... Балканы, к ??римеру) происходят суккубы? Друг заинтересовал этим вопро...
Українська мова
Алгебра
Русский язык