Составить 6 предложений со словом patient на английском

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Составить 6 предложений со словом patient на английском
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Автор: Гость
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