1.Прочитайте текст. Выпишите из него десять общеупотребительных слов. Что такое наша земля? Это с невероятной,непредставимой скоростью мчащаяся в космическом Пространстве сокровищница необычайно разнообразны и необычайно хрупк...

Русский язык

1.Прочитайте текст. Выпишите из него десять общеупотребительных слов. Что такое наша земля? Это с невероятной,непредставимой скоростью мчащаяся в космическом Пространстве сокровищница необычайно разнообразны и необычайно хрупких созданий человеческих рук и человеческого мозга. Слово "земля" В русском языке имеет много значений. Это и почва, и страна, и весь земной шар. Человека создает земля. Без неё он ничто. Но и землю создает человек. От человека зависит её сохранность, Мир на земле, умножение её богатств. (По Д. Лихачёву) 2. Каких значениях употреблено учёным слово (земля) в этом тексте? 3.Приведите свои примеры общеупотребительных слов.

Автор: Гость