Помогите решить неравенство (5x^2+6x+1)(x^4-4x^3+4x^2)⩽0

Гость: Гость:

Поделим обе чамти на х*х, запомнив, что х=0 входит в множество решений. (5x^2+6x+1)*(x+2)^2=<0 Запомнив, что х=-2 входит в множество решений, делим все на полный квадрат. 5*(х+1)*(х+0,2)=<0 Ответ: -1 =< x=<-0,2 или x=-2 или x=0