Помогите решить неравенство (5x^2+6x+1)(x^4-4x^3+4x^2)⩽0
Математика
Помогите решить неравенство (5x^2+6x+1)(x^4-4x^3+4x^2)⩽0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поделим обе чамти на х*х, запомнив, что х=0 входит в множество решений. (5x^2+6x+1)*(x+2)^2=<0 Запомнив, что х=-2 входит в множество решений, делим все на полный квадрат. 5*(х+1)*(х+0,2)=<0 Ответ: -1 =< x=<-0,2 или x=-2 или x=0
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