3-тапсырма. Перевести, помогите, буду благодарна.

Қазақ тiлi
3-тапсырма. Перевести, помогите, буду благодарна.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Женщине кроме цветов можно подарить электротехнические оборудования ,чтобы домашние дела были чуть лёгкими.Если в жизни женщины хочешь внедрить романтические изменения,то лучше подарить красивые свечи,парфюмерию для ухода.каждой женщине нравятся серебряные и золотые ювелирные изделия.Если есть финансовые возможности ,то можно дарить такие вещи.ювелирные изделия должны подходить по возрасту женщины.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уровненная 27-х=9•2
Ответить
Математика
Помогите решить неравенство (5x^2+6x+1)(x^4-4x^3+4x^2)⩽0
Ответить
Другие предметы
Что означает термин "олимпиада"?
Ответить
Химия
Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: KNO2+КI+ H2SO4 ---- I2+NO + К2SO4 + H2О Определите окислитель и восстановитель.
Ответить
Математика
Найти значение выражения :2355264:58+1526112:56
Ответить