3-тапсырма. Перевести, помогите, буду благодарна.
Қазақ тiлi
3-тапсырма. Перевести, помогите, буду благодарна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Женщине кроме цветов можно подарить электротехнические оборудования ,чтобы домашние дела были чуть лёгкими.Если в жизни женщины хочешь внедрить романтические изменения,то лучше подарить красивые свечи,парфюмерию для ухода.каждой женщине нравятся серебряные и золотые ювелирные изделия.Если есть финансовые возможности ,то можно дарить такие вещи.ювелирные изделия должны подходить по возрасту женщины.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы
Химия
Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: KNO2+КI+ H2SO4 ---- I2+NO + К2SO4 + H2О Определите окислитель и восстановитель.