3-тапсырма. Перевести, помогите, буду благодарна.

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Женщине кроме цветов можно подарить электротехнические оборудования ,чтобы домашние дела были чуть лёгкими.Если в жизни женщины хочешь внедрить романтические изменения,то лучше подарить красивые свечи,парфюмерию для ухода.каждой женщине нравятся серебряные и золотые ювелирные изделия.Если есть финансовые возможности ,то можно дарить такие вещи.ювелирные изделия должны подходить по возрасту женщины.