ДОКАЗАТЬ ТОЖДЕСТВО! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! (m+4)!/m!=(m+1)*(m+3)*(m+4)
Математика
ДОКАЗАТЬ ТОЖДЕСТВО! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! (m+4)!/m!=(m+1)*(m+3)*(m+4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(m+4)!=(m+4)(m+3)(m+2)(m+1)m! (m+4)!/m!=(m+4)(m+3)(m+2)(m+1)m! / m!= (m+4)(m+3)(m+2)(m+1)
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