Прочитайте. Соедините линией устойчивые сочетания слов и их толкования.
Русский язык
Прочитайте. Соедините линией устойчивые сочетания слов и их толкования.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эмм... Извините, но не могли бы Вы сфотографировать получше. Просто, ну, ничего не видно.
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