Найти значение выражения : 36 366 - 17 366 : (200-162);
Математика
Найти значение выражения : 36 366 - 17 366 : (200-162);
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 200-162=38 2) 17366:38=457 3) 36366-457=35909 Ответ: 35909
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