Выделяется ли окончание в изменяемых частях речи

Русский язык
Выделяется ли окончание в изменяемых частях речи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно, выделяется. Например, в прилагательных или причастиях(деревянный,деревянная). А в неизменяемых не выделяется( деепричастие, наречие).
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