Укажите,какое из перечисленных слов лишнее по смыслу в каждой строке? Объясните п??чему это слово не подходит: а)крот,тигр,дрофа синий кит; б) перистые,конические, слоистые, кучевые; в)кварц,слюда,полевой шпат, базальт; г)И.Кан...

География
Укажите,какое из перечисленных слов лишнее по смыслу в каждой строке? Объясните п??чему это слово не подходит: а)крот,тигр,дрофа синий кит; б) перистые,конические, слоистые, кучевые; в)кварц,слюда,полевой шпат, базальт; г)И.Кант,П.Лаплас,В.В Докучаев,О.Ю.Шмидт;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) дрофа - птица, остальные млекопитающие б) конические, остальное виды облаков. в) базальт - вулканическая погода, остальные нет г) Кант - философ, остальные географы.
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