Укажите,какое из перечисленных слов лишнее по смыслу в каждой строке? Объясните п??чему это слово не подходит: а)крот,тигр,дрофа синий кит; б) перистые,конические, слоистые, кучевые; в)кварц,слюда,полевой шпат, базальт; г)И.Кан...

География

Укажите,какое из перечисленных слов лишнее по смыслу в каждой строке? Объясните п??чему это слово не подходит: а)крот,тигр,дрофа синий кит; б) перистые,конические, слоистые, кучевые; в)кварц,слюда,полевой шпат, базальт; г)И.Кант,П.Лаплас,В.В Докучаев,О.Ю.Шмидт;

Автор: Гость