Укажіть основну ознаку яка відрізняє покритонасінні рослини від голонасіних? а)??озвинута коренева система б)наявність листя в)наявність плоду г)наявність механічних та провідних тканин

Биология
Укажіть основну ознаку яка відрізняє покритонасінні рослини від голонасіних? а)??озвинута коренева система б)наявність листя в)наявність плоду г)наявність механічних та провідних тканин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Покритонасінні утворюють плід, яким «укриті» насіння. У голонасінних плід відсутній. в) наявність плоду
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