Сколько будет 9.000 + 55.000+60+23.000+400+ 50 + 9 помогите решить
Математика
Сколько будет 9.000 + 55.000+60+23.000+400+ 50 + 9 помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 000+55000+60+23000+400+50+9=87 519 55000+23000=78000 78000+9000=87000 87000+400=87400 87400+60+50+9=87519
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