Что такое прокариоты? Биология 7 класс

Биология
Что такое прокариоты? Биология 7 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПРОКАРИОТЫ-  это организмы, клетки которых не имеют оформленного, ограниченногомембраной ядра («прокариоты» буквально означает «доядерные»). К прокариотам относятся все бактерии, включая цианобактерии (по другой классификации – синезелёные водоросли).
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