Что такое прокариоты? Биология 7 класс

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ПРОКАРИОТЫ- это организмы, клетки которых не имеют оформленного, ограниченногомембраной ядра («прокариоты» буквально означает «доядерные»). К прокариотам относятся все бактерии, включая цианобактерии (по другой классификации – синезелёные водоросли).