Площадь одной теплицы 234 кв м, что на 108кв м больше площади другой.Какова площадь двух теплиц вмесе

Математика

Площадь одной теплицы 234 кв м, что на 108кв м больше площади другой.Какова площадь двух теплиц вмесе

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