Площадь одной теплицы 234 кв м, что на 108кв м больше площади другой.Какова площадь двух теплиц вмесе
Математика
Площадь одной теплицы 234 кв м, что на 108кв м больше площади другой.Какова площадь двух теплиц вмесе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
234-108=126 234+126=360 Ответ:360 кв м
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