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Характеристика Геракла
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Характеристика Геракла
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Сильный, смелый, ловкий, красивый, умный, находчивый, смекальчетый, сообразительный.
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